Пользователи Telegram жалуются, что мессенджер быстро разряжает батареи iPhone
Обращаться по этому поводу в сервисы стали намного чаще.
С начала апреля число обращений в сервисы увеличилось почти в два раза: пользователи Apple заявляют о том, что их устройства стали быстро разряжаться даже без использования VPN.
Как сообщили SHOT в сервисных центрах, одной из причин стала фоновая активность Telegram. Пытаясь обновить данные, подгрузить сообщения и медиа и синхронизироваться с серверами, мессенджер из-за ограничений начинает расходовать все мощности айфона. В результате аккумулятор, быстрее нагреваясь, тратит больше заряда.
По словам пользователей, максимальная емкость аккумулятора падает за короткое время в среднем на 2-4%. Из-за сильного перегрева устройства приходится отдавать в сервисные центры, что заканчивается, как правило, заменой аккумулятора после диагностики.
Замена для новых моделей iPhone выливается в 12-15 тысяч рублей. Владельцы старых платят 2-10 тысяч. Мастера советует пользователям выключить уведомления и ограничить фоновые загрузки Telegram в iOS.
