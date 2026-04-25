Общество
25 апреля 21:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Пользователи Telegram жалуются, что мессенджер быстро разряжает батареи iPhone

Обращаться по этому поводу в сервисы стали намного чаще.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала апреля число обращений в сервисы увеличилось почти в два раза: пользователи Apple заявляют о том, что их устройства стали быстро разряжаться даже без использования VPN.

Как сообщили SHOT в сервисных центрах, одной из причин стала фоновая активность Telegram. Пытаясь обновить данные, подгрузить сообщения и медиа и синхронизироваться с серверами, мессенджер из-за ограничений начинает расходовать все мощности айфона. В результате аккумулятор, быстрее нагреваясь, тратит больше заряда.  

По словам пользователей, максимальная емкость аккумулятора падает за короткое время в среднем на 2-4%. Из-за сильного перегрева устройства приходится отдавать в сервисные центры, что заканчивается, как правило, заменой аккумулятора после диагностики.    

Замена для новых моделей iPhone выливается в 12-15 тысяч рублей.  Владельцы старых платят 2-10 тысяч. Мастера советует пользователям выключить уведомления и ограничить фоновые загрузки Telegram в iOS.

