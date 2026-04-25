Теперь будут учитываться доходы несовершеннолетних детей.

Автор фото: РИА Новости

Владимиром Путиным подписан закон, уточняющий порядок контроля за расходами государственных служащих и членов их семей. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Как сказано в документе, при контроле за расходами должностных лиц теперь будут учитываться доходы их несовершеннолетних детей.

