На заводах и в ТЦ установят умные ИИ-камеры, которые будут бороться с драками
Система обратит внимание на резкие движения, сжатые кулаки и злую мимику.
В скором времени в России в торговых центрах и на заводах появятся умные ИИ-камеры, анализирующие поведение людей и в случае необходимости вызывающие охрану или полицию.
Как пишет Mash, камера будет обращать внимание на резкие движения, сжатые кулаки и злую мимику людей. Сигнал об агрессивном поведении будет отправлен на пост охраны, в отдел кадров или сразу в полицию.
По словам разработчиков технологии на базе искусственного интеллекта, самым сложным для них было научить алгоритмы отличать драку от объятий, споров или танцев. Первыми к установке новой умной системы приступили ритейлеры. Камеры появились в торговых залах, на складах и в логистических центрах.
