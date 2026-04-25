Система обратит внимание на резкие движения, сжатые кулаки и злую мимику.

В скором времени в России в торговых центрах и на заводах появятся умные ИИ-камеры, анализирующие поведение людей и в случае необходимости вызывающие охрану или полицию.

Как пишет Mash, камера будет обращать внимание на резкие движения, сжатые кулаки и злую мимику людей. Сигнал об агрессивном поведении будет отправлен на пост охраны, в отдел кадров или сразу в полицию.

По словам разработчиков технологии на базе искусственного интеллекта, самым сложным для них было научить алгоритмы отличать драку от объятий, споров или танцев. Первыми к установке новой умной системы приступили ритейлеры. Камеры появились в торговых залах, на складах и в логистических центрах.

Ранее мы писали, что казанец забил до смерти 84-летнюю бабушку. Следователи будут добиваться ареста подозреваемого.

