Общество
25 апреля 21:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На заводах и в ТЦ установят умные ИИ-камеры, которые будут бороться с драками

Система обратит внимание на резкие движения, сжатые кулаки и злую мимику.

Автор фото: скриншот видео

В скором времени в России в торговых центрах и на заводах появятся умные ИИ-камеры, анализирующие поведение людей и в случае необходимости вызывающие охрану или полицию.  

Как пишет Mash, камера будет обращать внимание на резкие движения, сжатые кулаки и злую мимику людей. Сигнал об агрессивном поведении будет отправлен на пост охраны, в отдел кадров или сразу в полицию.  

По словам разработчиков технологии на базе искусственного интеллекта, самым сложным для них было научить алгоритмы отличать драку от объятий, споров или танцев. Первыми к установке новой умной системы приступили ритейлеры. Камеры появились в торговых залах, на складах и в логистических центрах.

