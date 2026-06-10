Общество
10 июня 17:44
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«Вечерняя Казань»

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Противники России не гнушаются терактами против детей, заявил Путин

Президент напомнил об ударе по общежитию в Старобельске.

Противники России не гнушаются терактами против детей, заявил Путин

Автор фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин объявил, что противники России не останавливаются перед терактами в отношении детей, напомнив об ударе по общежитию студентов педагогического колледжа в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости.

Спецслужбы и силовые структуры, по словам Путина, должны усилить меры по обеспечению безопасности в образовательной и социальной системе. Также меры необходимо принять и во всей инфраструктуре этих сфер.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар по зданиям общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР, погибли свыше 20 человек. В ответ 25 мая МИД России сообщил о переходе к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

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