Из-под завалов достали четыре трупа.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

До 16 возросло число погибших при атаке ВСУ на Старобельск. Спасатели достали из-под завалов ещё четыре тела, пишет Mash.

В реанимации находятся четверо пострадавших, троих уже перевели в обычные палаты. А рядом с разрушенным общежитием сделали мемориал. Туда люди приносят цветы и игрушки в память о погибших.

Напомним, ранения получили 48 человек. Некоторые студенты колледжа все еще числятся пропавшими без вести. Пострадавших разместили в пунктах временного пребывания. Там им помогают врачи и психологи.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.