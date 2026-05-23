Число погибших из-за ВСУ в Старобельске возросло до 16 человек
Из-под завалов достали четыре трупа.
До 16 возросло число погибших при атаке ВСУ на Старобельск. Спасатели достали из-под завалов ещё четыре тела, пишет Mash.
В реанимации находятся четверо пострадавших, троих уже перевели в обычные палаты. А рядом с разрушенным общежитием сделали мемориал. Туда люди приносят цветы и игрушки в память о погибших.
Напомним, ранения получили 48 человек. Некоторые студенты колледжа все еще числятся пропавшими без вести. Пострадавших разместили в пунктах временного пребывания. Там им помогают врачи и психологи.
