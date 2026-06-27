Общество
27 июня 20:52
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«Вечерняя Казань»

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Проверку репродуктивного здоровья прошли свыше 260 тысяч татарстанцев

Каждую вторую женщину направили на дополнительное обследование.

Проверку репродуктивного здоровья прошли свыше 260 тысяч татарстанцев

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В рамках диспансеризации более 260 тысяч жителей Татарстана проверили репродуктивное здоровье. Реализуемая в рамках национального проекта «Семья» программа помогает бесплатно выявить возможные риски, сообщили в Минздраве республики.  

По данным ведомства, обследование прошли 128,7 тысячи женщин, и каждая вторая из них была направлена на дополнительное обследование.  

В министерстве напомнили, что обследование проводится с 18 до 39 лет раз в три года, а с 40 лет – каждый год.  В программу входят осмотр врачом, анкетирование и при необходимости - УЗИ и лабораторные исследования.

Ранее мы писали, что в планах Татарстана - интегрировать «Макс» с медицинскими сервисами. В республике идет модернизация здравоохранения, в том числе за счет цифровых технологий.

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