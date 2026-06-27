Проверку репродуктивного здоровья прошли свыше 260 тысяч татарстанцев
Каждую вторую женщину направили на дополнительное обследование.
В рамках диспансеризации более 260 тысяч жителей Татарстана проверили репродуктивное здоровье. Реализуемая в рамках национального проекта «Семья» программа помогает бесплатно выявить возможные риски, сообщили в Минздраве республики.
По данным ведомства, обследование прошли 128,7 тысячи женщин, и каждая вторая из них была направлена на дополнительное обследование.
В министерстве напомнили, что обследование проводится с 18 до 39 лет раз в три года, а с 40 лет – каждый год. В программу входят осмотр врачом, анкетирование и при необходимости - УЗИ и лабораторные исследования.
Ранее мы писали, что в планах Татарстана - интегрировать «Макс» с медицинскими сервисами. В республике идет модернизация здравоохранения, в том числе за счет цифровых технологий.
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