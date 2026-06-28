Общество
28 июня 15:34
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Разница в пенсиях у работающих и неработающих россиян сократилась на 30%

Разрыв составил 2 118 рублей.

Разница в пенсиях у работающих и неработающих россиян сократилась на 30%

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Разница между средней пенсией у работающих и неработающих россиян сократилась за год на 30 процентов. В мае прошлого года она составляла 2908 рублей, а в этому году - уже 2118 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Работающие пенсионеры в среднем получают пенсию в 23 721 рубль, а неработающие - 25 839 рублей. В мае 2025 года сумма выплаты для работающих составляла 21 106 рублей, а для неработающих - 24 014 рублей.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически. Заявление подавать не придётся, все данные у Соцфонда уже есть.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Татарстана взыскал 1 миллион рублей в пользу пострадавшего подростка

Компенсацию морального вреда выплатят осужденные.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.