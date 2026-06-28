Разница в пенсиях у работающих и неработающих россиян сократилась на 30%
Разрыв составил 2 118 рублей.
Разница между средней пенсией у работающих и неработающих россиян сократилась за год на 30 процентов. В мае прошлого года она составляла 2908 рублей, а в этому году - уже 2118 рублей. Об этом пишет ТАСС.
Работающие пенсионеры в среднем получают пенсию в 23 721 рубль, а неработающие - 25 839 рублей. В мае 2025 года сумма выплаты для работающих составляла 21 106 рублей, а для неработающих - 24 014 рублей.
Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически. Заявление подавать не придётся, все данные у Соцфонда уже есть.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Возбуждено уголовное дело.
Сбой произошел сразу у двух самолетов.
Компенсацию морального вреда выплатят осужденные.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.