Разрыв составил 2 118 рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Разница между средней пенсией у работающих и неработающих россиян сократилась за год на 30 процентов. В мае прошлого года она составляла 2908 рублей, а в этому году - уже 2118 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Работающие пенсионеры в среднем получают пенсию в 23 721 рубль, а неработающие - 25 839 рублей. В мае 2025 года сумма выплаты для работающих составляла 21 106 рублей, а для неработающих - 24 014 рублей.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически. Заявление подавать не придётся, все данные у Соцфонда уже есть.

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