Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Худшими странами в мире по уровню свободы интернета в 2026 году оказались КНДР, Россия, а также Китай, Иран и Пакистан. Об этом говорится в отчете Cloudwards, зарубежного портала о технологиях и интернет-безопасности, передает «Код Дурова».

Для выстраивания рейтинга оценивались доступность торрент-сайтов, контента для взрослых, политического и гражданского онлайн-выражения, а также VPN-сервисов. КНДР получила 0 баллов, так как доступ в интернет там «только у самых приближённых к власти».

Россия, Китай, Иран и Пакистан получили 4 балла из 100, они заняли предпоследнее место. Исследователи напомнили, что в этих странах блокируются или временно ограничиваются крупные международные платформы, включая X, YouTube, TikTok и другие популярные соцсети. Россию отдельно отметили из-за жесткой блокировки VPN-сервисов.

92 балла из 100 получили 11 стран, включая Бельгию, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Новую Зеландию и Словакию.

Ранее сообщалось, что Наталья Касперская извинилась перед Роскомнадзором за ошибочные выводы о причинах масштабного банковского сбоя. Изначально она предположила, что технические проблемы в работе банковских сервисов могли быть вызваны действиями Роскомнадзора. Например, тестированием систем фильтрации трафика. Однако позже она изменила свое мнение.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.