Общество
6 июня 12:59
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«Вечерняя Казань»

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Россия планирует выпускать 2,5 млн автомобилей в год к 2035 году

Доля отечественных машин на рынке должна вырасти до 80 процентов.

Россия планирует выпускать 2,5 млн автомобилей в год к 2035 году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Минпромторге замахнулись на амбициозную цифру. К 2035 году российские автозаводы должны разогнаться до выпуска 2,5 миллиона машин в год, а доля отечественной техники на рынке — достичь 80 процентов. Об этом на ПМЭФ заявил замминистра промышленности Альберт Каримов.

По его словам, сейчас обсуждались разные варианты, но в целевом сценарии остановились именно на таких показателях. Достигать их собираются за счёт унификации компонентов, чтобы разные заводы использовали общую базу деталей. Ещё два приоритета — больше вкладывать в исследования и разработки и настроить предложение так, чтобы оно закрывало потребности всех российских производителей. Господдержку под эти задачи обещают сделать более адресной.

Для сравнения, за весь прошлый год в стране собрали 673 тысячи легковых автомобилей. За первые четыре месяца 2026-го — 249 тысяч, что лишь на процент с небольшим выше, чем годом ранее, передает ТАСС.

Ранее мы писали, что импортозамещённый вертолёт Ка-226Т с российским двигателем совершил первый полёт. Машина полностью собрана из отечественных комплектующих, включая новый двигатель ВК-650В.

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