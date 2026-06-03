Общество
3 июня 07:19
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«Вечерняя Казань»

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Российские предприятия начали производить более 15 тысяч FPV-дронов в сутки

Суточная норма выросла в разы.

Российские предприятия начали производить более 15 тысяч FPV-дронов в сутки

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ъ» сообщил, что российский оборонно-промышленный комплекс вышел на объём производства свыше 15 тысяч FPV-дронов в сутки. Для сравнения, в 2023 году столько же аппаратов выпускалось за целый месяц. По его словам, спецоперация окончательно закрепила статус беспилотников как одного из важнейших элементов современного боя. За последние годы в стране появилась отдельная отрасль по созданию дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов, и выпуск разведывательных и ударных систем заметно увеличился.

Параллельно с госзаказом развиваются и частные проекты. В апреле петербургская компания «Кравт» запустила в серию новый FPV-дрон «Матрешка». Его главные фишки — складная конструкция и компактная упаковка-труба для переноски. А концерн «Калашников» недавно завершил испытания новых 5,45-миллиметровых многопульных патронов, специально созданных для уничтожения дронов в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Казани разработали уникальное улучшение для системы ПВО. Применение созданных в столице республики нейросетевых алгоритмов в разы сократит стоимость поражения дронов.

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