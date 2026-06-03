Общество
3 июня 07:48
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане обновили программу по сохранению и изучению государственных языков

Программу продлили до 2036 года, а в списке для изучения появились новые языки народов России.

В Татарстане обновили программу по сохранению и изучению государственных языков

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане переписали государственную программу по сохранению и развитию языков. Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал документ, который будет действовать аж до 2036 года. Главное новшество — в школах и на дополнительных занятиях теперь можно будет учить больше языков.

Из программы убрали иврит, зато добавили башкирский. Кроме того, в списке воскресных школ и образовательных программ появились якутский, бурятский, тувинский, чеченский, ингушский и другие. Раньше в этом перечне значились азербайджанский, армянский, таджикский и узбекский.

Татарский и русский языки, как и прежде, остаются в приоритете. Но теперь в программе особо подчёркнуто, что языковая политика должна работать на единство многонационального народа, укреплять традиционные ценности и помогать сохранять межнациональное согласие.

Отдельно прописали и роль интернета: языковое многообразие теперь считается инструментом укрепления гражданской идентичности, а соцсети и цифровая среда — частью национальной безопасности. Планируется, что к 2030 году не меньше 80 процентов жителей будут довольны тем, как учитываются их языковые потребности, а 90 процентов уличных указателей оформят на государственных языках.

Ранее мы писали, что для российских учеников готовят новые учебники по языкам республик. Учебные пособия доработают в 2026 году.

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