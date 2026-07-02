Общество
2 июля 10:41
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«Вечерняя Казань»

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Российские водители в праве получить компенсацию за подтопленные дождем авто

Речь идет о случаях, когда непогода наносит повреждения машинам на парковочных местах.

Российские водители в праве получить компенсацию за подтопленные дождем авто

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Владельцы автомобилей могут потребовать компенсацию за подтопленный дождем транспорт, находившийся на парковке. Для этого необходимо зафиксировать ущерб на фото или видео. При наличии КАСКО обратиться нужно в страховую, при его отсутствии — в полицию, предупреждает юрист Ольга Черемных. Ее цитирует ТАСС.

Подтверждением также может послужить информация о количестве осадков, которую можно запросить у метеослужб. Также правоту докажет независимая экспертиза, которая определит стоимость предстоящего ремонта или размер ущерба. Обращаться с претензией нужно к организации, которая допустила затопление парковки. Например, в многоквартирном доме за это отвечает УК, в общественном месте — администрация города.

Ранее сообщалось, что июль в Татарстане не принесет обильных дождей в отличие от июня. Средняя температура будет на полградуса выше климатической нормы.

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