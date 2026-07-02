Российские водители в праве получить компенсацию за подтопленные дождем авто
Речь идет о случаях, когда непогода наносит повреждения машинам на парковочных местах.
Владельцы автомобилей могут потребовать компенсацию за подтопленный дождем транспорт, находившийся на парковке. Для этого необходимо зафиксировать ущерб на фото или видео. При наличии КАСКО обратиться нужно в страховую, при его отсутствии — в полицию, предупреждает юрист Ольга Черемных. Ее цитирует ТАСС.
Подтверждением также может послужить информация о количестве осадков, которую можно запросить у метеослужб. Также правоту докажет независимая экспертиза, которая определит стоимость предстоящего ремонта или размер ущерба. Обращаться с претензией нужно к организации, которая допустила затопление парковки. Например, в многоквартирном доме за это отвечает УК, в общественном месте — администрация города.
Ранее сообщалось, что июль в Татарстане не принесет обильных дождей в отличие от июня. Средняя температура будет на полградуса выше климатической нормы.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Возбуждено уголовное дело.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.