Июль в Татарстане обещает быть умеренно теплым и без обильных дождей
Температура в первый месяц лета была на градус ниже многолетних показателей.
После июня, который принес в республику холод и дожди, татарстанцев ждет во второй месяц лета умеренное тепло без обильных осадков, поделился прогнозом Гидрометцентр РТ.
По прогнозу синоптиков, средняя температура в июле будет на полградуса выше климатической нормы: в Казани - 20 градусов тепла, по республике - 19.
Что касается минувшего июня, в Казани средняя температура соответствовала норме - +18 градусов. Но в среднем по Татарстану она была на градус меньше, чем многолетние показатели.
За месяц в столице Татарстана выпало полторы месячных нормы осадков. Больше всего с дождями не повезло Арскому району, на который пришлось две с половиной климатические нормы. Впрочем, досталось ему и минувшей зимой: Арск оказался в списке самых снежных районов в Татарстане.
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