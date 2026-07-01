Общество
1 июля 22:37
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Июль в Татарстане обещает быть умеренно теплым и без обильных дождей

Температура в первый месяц лета была на градус ниже многолетних показателей.

Июль в Татарстане обещает быть умеренно теплым и без обильных дождей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После июня, который принес в республику холод и дожди, татарстанцев ждет во второй месяц лета умеренное тепло без обильных осадков, поделился прогнозом Гидрометцентр РТ.  

По прогнозу синоптиков, средняя температура в июле будет на полградуса выше климатической нормы: в Казани - 20 градусов тепла, по республике - 19.  

Что касается минувшего июня, в Казани средняя температура соответствовала норме -  +18 градусов. Но в среднем по Татарстану она была на градус меньше, чем  многолетние показатели.  

За месяц в столице Татарстана выпало полторы месячных нормы осадков. Больше всего с дождями не повезло Арскому району, на который пришлось две с половиной климатические нормы. Впрочем, досталось ему и минувшей зимой: Арск оказался в списке самых снежных районов в Татарстане.

Ранее мы рассказали, что грозит россиянам за прогулку в купальнике летом. Большую роль играют региональные и муниципальные нормативные акты.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.