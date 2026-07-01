Ключевое изменение — расширение терапевтического охвата.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Проект обновленного стандарта медицинской помощи для россиян с депрессией подготовило министерство здравоохранения России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Для разработки стандарта использовались клинические рекомендации Российского общества психиатров от 2024 года. Главным изменением стало расширение терапевтического охвата. Прежде сеансы психотерапии по за счет ОМС могли получить лишь 25% пациентов, но после начала действия нового стандарта они становятся обязательными для каждого. Количество оплачиваемых сеансов вырастет с 10 до 14.

Для лечения сложных случаев добавили плазмаферез, лазеротерапию и тренировки с биологической обратной связью. Также предусматривается отказ от устаревших препаратов и приоритетное назначение современных антипсихотиков.

Ранее сообщалось, что возвращение из отпуска для многих оборачивается эмоциональной ломкой. В числе витаминов, которые помогут правильно подготовить организм к выходу из отпуска, не позволяя впасть в апатию в первые рабочие дни, эксперт назвал магний, селен, омегу-3, тирозин и триптофан. Все эти элементы есть в скумбрии и тунце.

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