Общество
1 июля 21:10
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

«Яндекс Такси» просит об увеличении лимита топлива для таксистов

Пока системного роста цен на услуги такси не наблюдается.

«Яндекс Такси» просит об увеличении лимита топлива для таксистов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Компания «Яндекс Такси» ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС для поднятия лимита топлива таксистам. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу организации.

В «Яндекс Такси» отметили, что на данный момент системного роста цен и оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдается. Однако из-за мер, которые ввели на АЗС в некоторых регионах, у таксистов уходит намного больше времени на заправку, чем обычно. Поэтому для водителей доработают «Яндекс Про», чтобы давать актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках.

Ранее автовладельцам объяснили, как получить компенсацию за ремонт авто из-за бензина. Продавец должен будет компенсировать средства в силу статей 15, 1064, 1095, 1096 Гражданского кодекса.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.