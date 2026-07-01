«Яндекс Такси» просит об увеличении лимита топлива для таксистов
Пока системного роста цен на услуги такси не наблюдается.
Компания «Яндекс Такси» ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС для поднятия лимита топлива таксистам. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу организации.
В «Яндекс Такси» отметили, что на данный момент системного роста цен и оттока водителей из-за ситуации с топливом не наблюдается. Однако из-за мер, которые ввели на АЗС в некоторых регионах, у таксистов уходит намного больше времени на заправку, чем обычно. Поэтому для водителей доработают «Яндекс Про», чтобы давать актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках.
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