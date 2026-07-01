Общество
1 июля 14:45
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«Вечерняя Казань»

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Автовладельцам объяснили, как получить компенсацию за ремонт авто из-за бензина

Продавец должен будет компенсировать средства в силу статей 15, 1064, 1095, 1096 Гражданского кодекса.

Автовладельцам объяснили, как получить компенсацию за ремонт авто из-за бензина

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Компенсацию за ремонт машины, если поломка произошла из-за некачественного бензина, могут получить автовладельцы, а выплатить ее должен продавец суррогата. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, передает ТАСС.

Эксперт уточнил, что если при покупке топлива с рук оно оказалось некачественным, что привело к поломке автомобиля, то продавец должен будет компенсировать потраченные на ремонт авто деньги в силу статей 15, 1064, 1095, 1096 Гражданского кодекса.

Помимо этого, если в Сети удалось заметить объявления от перекупщиков о продаже бензина, то можно сделать скриншот и направить обращение в полицию. Также обращение можно подать в МЧС, так как хранение, перевозка и продажа бензина связаны с пожарной опасностью.

Ранее сообщалось, что на заправках Татнефти в Казани снова ввели ограничения на продажу топлива. Причина мер — повышенный спрос.

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