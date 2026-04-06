Общество
6 апреля 23:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

С начала года в Татарстане выдано родовых сертификатов на 74 млн рублей

Сертификат используется только в рамках ОМС.

С начала года в Татарстане выдано родовых сертификатов на 74 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Отделение Соцфонда по Татарстану с начала 2026 года выдало родовых сертификатов на 74,7 миллиона рублей. Финансовую помощь предоставили более чем шести тысячам женщин, сообщили в ведомстве.

Электронный родовой сертификат формируется при первом визите в женскую консультацию, родильный дом или детскую поликлинику. Чтобы его получить, будущей маме нужно предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В этом году стоимость сертификата составляет 12 тысяч рублей: три тысячи рублей на амбулаторное наблюдение женщины во время беременности, одна тысяча — на правовую, психологическую и медико-социальную помощь, шесть тысяч — на медицинскую помощь в родах и послеродовой период и еще две тысячи — на профилактические осмотры ребенка в первый год жизни.

Управляющий Отделением СФР по республике Эдуард Вафин отметил, сертификат выдается только тем, кто планирует рожать не на платной основе. Оплачиваются только услуги, оказанные медицинскими организациями в рамках обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что младенцев в России начали обследовать еще по двум заболеваниям. Речь идет о Х-сцепленной адренолейкодистрофии и дефиците декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

