6 апреля 22:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россияне массово оборудуют бункеры после начала конфликта на Ближнем Востоке

Очередь на изготовление растянулась до лета.

Спрос на ядерные бункеры в России взлетел на 140 процентов после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Среди заказчиков в основном топ-менеджеры, крупные бизнесмены, есть несколько чиновников, чьи имена не разглашаются, пишет Shot.

Владелец одной из компаний-производителей рассказал, что очередь на изготовление растянулась до лета. С начала марта заказы поступают почти ежедневно. Число заявок на установку бункеров на дачах и загородных участках увеличилось в 2,5 раза. Цены начинаются от двух миллионов рублей «под ключ» за самую простую модель - укреплённая стальная бочка на двоих с минимальным набором удобств. Её закапывают на глубину до пяти метров, оставляя выход для забора воздуха.

На установку люксовой модели требуется от 20 миллионов — такие бункеры выглядят как подземная квартира. Сначала прокладывают железобетонные стены в грунте, сверху всё накрывают ударопрочной плитой. К бункеру подводят резервуар с дизельным топливом и чистой водой — объёмом до десяти тысяч литров. Если воздух снаружи окажется загрязнён — бункер превратится в герметичную капсулу с циркуляцией воздуха как на МКС.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке может вызвать глобальный продовольственный кризис. В Персидском заливе скопилось свыше одного миллиона тонн карбамида.

РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Два работника получили тяжелые травмы при падении лифта в Казани

Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.

соцсети
Парень избил девушку на остановке в Казани

Полиция проводит проверку.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
