Россияне массово оборудуют бункеры после начала конфликта на Ближнем Востоке
Очередь на изготовление растянулась до лета.
Спрос на ядерные бункеры в России взлетел на 140 процентов после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Среди заказчиков в основном топ-менеджеры, крупные бизнесмены, есть несколько чиновников, чьи имена не разглашаются, пишет Shot.
Владелец одной из компаний-производителей рассказал, что очередь на изготовление растянулась до лета. С начала марта заказы поступают почти ежедневно. Число заявок на установку бункеров на дачах и загородных участках увеличилось в 2,5 раза. Цены начинаются от двух миллионов рублей «под ключ» за самую простую модель - укреплённая стальная бочка на двоих с минимальным набором удобств. Её закапывают на глубину до пяти метров, оставляя выход для забора воздуха.
На установку люксовой модели требуется от 20 миллионов — такие бункеры выглядят как подземная квартира. Сначала прокладывают железобетонные стены в грунте, сверху всё накрывают ударопрочной плитой. К бункеру подводят резервуар с дизельным топливом и чистой водой — объёмом до десяти тысяч литров. Если воздух снаружи окажется загрязнён — бункер превратится в герметичную капсулу с циркуляцией воздуха как на МКС.
Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке может вызвать глобальный продовольственный кризис. В Персидском заливе скопилось свыше одного миллиона тонн карбамида.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
