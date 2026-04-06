Автор фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В республику ночью и утром 7 апреля вновь придет туман. Также ночью и днем в регионе ожидается сильный ветер до 15—16 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Водителей просят избегать лишних маневров (перестроений, обгонов и опережений), держать большую дистанцию и низкую скорость. Это связано с тем, что туман искажает восприятие расстояния. Резко тормозить также не стоит, а по возможности лучше вообще отказаться от долгого передвижения на авто. Пешеходам следует помнить об осторожности при переходе дорог и нахождении вблизи них.

Ранее сообщалось, что казанцы уже 75 раз пожаловались на подтопления. Почти все из заявок уже отработали. По прогнозам синоптиков, в среднем температура в апреле будет на два градуса выше нормы. На малых реках основная фаза паводка придется на первую декаду апреля, что соответствует и многолетним наблюдениям.

