Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» появится показатель удовлетворенности населения медицинской помощью. Его президент России Владимир Путин поручил ввести к 2027 году, сообщается в перечне поручений главы государства.

Оценить помощь врачей можно будет по нескольким критериям: качество, сроки оказания и доступность. Президент также заострил внимание на процессе получения льготных препаратов, которые получают отсроченно. Путин отметил необходимость усилить контроль над этой сферой.

Ранее мы писали, введут ли в Татарстане верификацию на «Госуслугах» при аренде электросамоката. Оказывается, операторы СИМов активно обсуждают эту инициативу с Минцифры. Республика станет местом для испытания пилотного проекта. Подключение к «Госуслугам» и верификация аккаунта помогут не допустить к сервису тот небольшой сегмент пользователей, которые нарушают правила оферты, в том числе возрастные. Так считают представители сервиса.

