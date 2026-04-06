Путин поручил добавить в «Госуслуги» оценку удовлетворенности медпомощью
Президент также заострил внимание на процессе получения льготных лекарств.
На «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» появится показатель удовлетворенности населения медицинской помощью. Его президент России Владимир Путин поручил ввести к 2027 году, сообщается в перечне поручений главы государства.
Оценить помощь врачей можно будет по нескольким критериям: качество, сроки оказания и доступность. Президент также заострил внимание на процессе получения льготных препаратов, которые получают отсроченно. Путин отметил необходимость усилить контроль над этой сферой.
