Операторы СИМов обсуждают такую возможность с Минцифры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Республика может стать местом для реализации пилотного проекта по верификации через портал «Госуслуги» для проката электросамокатов трех сервисов: «Вуш», «Юрент» и «Яндекс». «Тест-драйв» также хотят устроить в Москве и Санкт-Петербурге, об этом сообщил РБК.



«Вечерняя Казань» решила подтвердить информацию и запросила по этой теме комментарий у операторов СИМов. И действительно, сервисы настроены положительно в отношении этой инициативы и уже ведут совместную работу с ведомством.



«В настоящий момент Минцифры России предоставляет методологическую и консультативную поддержку операторам для осуществления интеграции сервисов с «Госуслугами». Считаем, что данная мера позволит усилить действующие инструменты идентификации и сократить число случаев, когда средства индивидуальной мобильности берут в аренду несовершеннолетние», — сообщили нашей редакции в «Юрент».



Однако сроки реализации идеи пока не определены, добавили в «Вуш».



«Действительно, такая работа ведется. Но сроки реализации пока не ясны - вопрос не в технических, а нормативно-правовых ограничениях самой платформы. У нас уже есть опыт интеграций приложения со сторонними платформами - авторизация пользователей через Mos.ID и банковские ID (есть и в Казани). 99% поездок на самокатах нашего сервиса проходят без нарушений. Подключение к «Госуслугам» и верификация аккаунта помогут не допустить к сервису тот небольшой сегмент пользователей, которые нарушают правила оферты, в том числе возрастные», - рассказали нам в «Вуш».



Ранее в материале «Вечерней Казани» сообщалось о том, что ждет жителей Казани в связи с началом сезона проката электросамокатов. Например, в этом году на СИМы установят госномера.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.