Хоббихорсинг — это вид спорта, где участники «ездят» на деревянных палках с головой лошади, имитируя конные дисциплины.

Слово «хоббихорсинг» может пополнить словари русского языка. Об этом заявила эксперт Минпросвещения, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская в беседе с РИА Новости.

Для этого, по ее словам, необходимо два условия: популярность этого вида спорта должна расти, а официальная Федерация хоббихорсинга (она зарегистрирована в России) должна обратиться к составителям словарей с соответствующим запросом.

Уточняется, что этот термин в перспективе может быть включен в словарь иностранных слов. Текущее издание уже вышло и пока не содержит этого слова, но составители допускают регулярные обновления и добавление новых понятий.

Напомним, хоббихорсинг — это вид спорта, где участники «ездят» на деревянных палках с головой лошади, имитируя конные дисциплины. В России в феврале 2026 года официально зарегистрировали Федерацию хоббихорсинга. В марте в Москве прошел первый Кубок России по этому виду спорта, собравший более 200 участников. В соцсетях движение набирает популярность, а в школах и клубах открываются секции.

Ранее сообщалось, что в России вступил запрет на применение иностранных слов на вывесках и табличках. Новый закон заработал с 1 марта.

