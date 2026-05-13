Роспотребнадзор опубликовал перечень эндемичных территорий и напомнил про вакцинацию.

Роспотребнадзор обновил список регионов России, где можно подхватить клещевой энцефалит. Татарстан в этом перечне тоже есть. Республика попала в число опасных территорий наряду с другими регионами Приволжского федерального округа.

Помимо Татарстана, в ПФО к эндемичным отнесены Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, а также Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пермская, Самарская и Ульяновская области.

Всего же зоны риска есть в каждом федеральном округе. В Центральном это Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. На Северо-Западе — Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, республики Карелия и Коми, а также сам Санкт-Петербург. На Урале — Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ХМАО. В Сибири — Алтай, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Тыва и Хакасия. На Дальнем Востоке — Амурская и Сахалинская области, Бурятия, Забайкальский край, Приморье, Якутия, Хабаровский край и Еврейская автономная область. В Южном федеральном округе — Крым и Севастополь.

В ведомстве напомнили, что самый надёжный способ защиты — прививка. А при походе в лес нужно обрабатывать одежду спецсредствами, заправлять брюки в обувь и максимально закрывать кожу. После прогулки обязательно осмотреть себя, особенно изгибы тела и голову, а одежду постирать в горячей воде. Если клещ всё-таки присосался, самостоятельно вытаскивать его не стоит.

Клещевой энцефалит — это тяжёлая вирусная инфекция, которая поражает головной и спинной мозг и может привести к инвалидности или даже смерти. Первые симптомы — высокая температура, сильная слабость, боль в голове и мышцах. Первые обращения из-за укусов клещей в этом году зафиксировали ещё в начале марта.

