Врач рассказала, как защититься от клещей с помощью скотча и масел
Самые надёжные способы — закрытая одежда, частые осмотры и всё-таки репелленты.
Защититься от клещей можно не только специальными спреями. Врач-эпидемиолог Любовь Семейкина рассказала РИА Новости о простых, но неочевидных способах.
Оказывается, помогает обычный скотч. Если обмотать им штанины липкой стороной наружу, клещи прилипают и не ползут дальше. Ещё можно использовать эфирные масла — например, гвоздичное или эвкалиптовое. Но врач предупредила: они работают хуже, чем покупные репелленты.
Главные правила те же. Одежда должна быть закрытой, светлой (на ней клеща видно сразу), с плотными манжетами. Брюки обязательно заправлять в носки. А на природе каждые час-два нужно осматривать себя и друг друга.
Ранее сообщалось, что Казань стала самым крупным рассадником клещей в Татарстане. Жителей столицы республики кусают намного чаще остальных.
Также сообщалось, что в России клещи начали переносить 4 опасных экзотических вируса. Тест для диагностики разработан только для одного из новых для жителей штаммов.
