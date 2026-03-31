Проложить газ может стоить от 40 до 170 тысяч рублей в зависимости от района.

Автор фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Татарстанцы платят за прокладку газопровода внутри участка самые разные цены в зависимости от района республики. Почему так происходит и что с этим делать, рассказал на пресс-конференции замруководителя УФАС по республике Андрей Розенталь.

Средняя сумма подключения участка к газопроводу в Татарстане – около 80 тысяч рублей. Такие расчеты установил Госкомитет по тарифам для газораспределяющей организации. Но с жителей республики берут самые разные суммы.

- Разбег составляет от района к району от 40 до 170 тысяч рублей, – уточнил Розенталь.

По его словам, такой разброс появился из-за того, что Газпром, как правило, не работает с газопроведением на самом участке, а только до него. Проведением газа занимаются подрядчики.

- Пригласите пять человек из разных организаций, которые делают газ, и вам назовут пять цен, которые с вас готовы взять, — объяснял ситуацию спикер.

Поделился Розенталь и советом: татарстанцы имеют право не пользоваться услугами навязанных подрядчиков. Если обратиться напрямую в Газпром, подключение внутри участка сделают по фиксированному тарифу госкомитета.

Ранее мы писали материал о том, что проблемы с газом в Казани не заканчиваются, но дегазификация тоже не выход. Только с начала года в республике газом отравились несколько семей. Газовщики и власти поочередно предлагают дегазификацию домов с полной или частичной ликвидацией газовых колонок. Но для этого нужны миллиарды рублей.

