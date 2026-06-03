Общество
3 июня 21:24
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанцы все чаще используют умных помощников в быту

В лидерах – жители Мамадыша.

Татарстанцы все чаще используют умных помощников в быту

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Популярность систем для умного дома в республике растет. Доказательство тому — статистика. По данным аналитиков МегаФона, с начала нынешнего года трафик на сайтах по подбору таких устройств увеличился на 12% в сравнении с годом ранее.  Кроме того, татарстанцы стали на 11% чаще использовать умных помощников в быту.  

Лидируют по росту числа девайсов для умного дома жители Мамадыша, где за год количество смарт-систем в сети оператора выросло на 87%,  Бугульмы — на 46%, и Нижнекамска — на 44%. Рост числа устройств зафиксирован также в Елабуге и Лениногорске — на 40% и 31% соответственно. Казань в сравнении с этими городами явно проигрывает: в столице рост за год составил всего 5%.  

Что касается сельчан, в топ по активному освоению технологий удаленного управления домом вошли населенные пункты Лаишевского района:  Усады и Орел с ближайшими дачами, а также Куюки, Васильево и Высокая Гора.  

Согласно анализу, большая часть пользователей устройств для умного дома – татарстанцы в возрасте от 35 до 44 лет. Далее идут абоненты от 45 до 54 лет и жители 25—34 лет. Причем мужчины, по статистике, пользуются такими цифровыми помощниками в четыре раза чаще, чем женщины.

Ранее мы писали, что около половины казанцев планируют купить квартиру с рождением ребенка. На обустройство детской комнаты жители готовы потратить в среднем примерно 93 тысячи рублей.

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