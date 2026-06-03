«Макс» направил запрос из-за недоступности платформы в App Store
Об этом сообщили в пресс-службе платформы.
Приложение мессенджера «Макс» недоступно в маркете App Store. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.
- «Макс» направил в Apple запрос на фоне недоступности платформы в App Store, - пояснили агентству в пресс-службе.
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