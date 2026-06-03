Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Приложение мессенджера «Макс» недоступно в маркете App Store. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

- «Макс» направил в Apple запрос на фоне недоступности платформы в App Store, - пояснили агентству в пресс-службе.

Ранее мы писали, что в «Максе» появятся комментарии и истории. Новые функции должны заработать в июне-июле.

Также сообщалось, что сервис заселения через МАХ заработал в первом отеле Татарстана. После бронирования номера гость получает на электронную почту приглашение.

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