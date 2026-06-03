Татарстанский Aurus показал на ПМЭФ кабриолет и другие модели
Прежде обновленный Senat можно было увидеть только на инаугурации Владимира Путина.
Обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию кабриолет показал на Петербургском международном экономическом форуме бренд Aurus, автомобили которого собираются на заводе в «Алабуге». Об этом пишет РИА Новости.
Прежде обновленный Senat можно было увидеть только на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году. Впервые был показан Senat Long. Также в гараже особого назначения представили Senat в модификации кабриолет и кабриолет ЗИС-110Б, который ездил на парадах Победы в 1950-е годы.
Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне «Алабуга» на заводе Aurus началась сборка прототипов обновленного седана Senat. Сначала инженеры и технологи отрабатывают процессы обновленных технологических операций, после чего пройдут испытания, многоэтапный технический контроль и внедрение в каталог автомобильных красок бренда новых лимитированных оттенков.
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