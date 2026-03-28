28 марта 02:26
«Вечерняя Казань»

Транспортные потоки на дорогах Татарстана мониторят более 1,5 тысячи детекторов

Оборудование в автоматическом режиме передает данные в Госавтоинспекцию республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане в рамках национальных проектов на дорогах республики смонтировано более 1,5 тысячи детекторов мониторинга транспортных потоков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.  

С 2020 по 2024 годы в Казанской и Набережночелнинской агломерациях на дорогах установили более 500 детекторов и 88 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД.  

Как пояснили в ведомстве, размещенное в местах концентрации дорожно‑транспортных происшествий и в зонах повышенной интенсивности движения оборудование в автоматическом режиме передает данные в центр обработки информации Госавтоинспекции республики.  

За последние четыре года также оборудованы два пункта автоматического весогабаритного контроля, 15 метеостанций и 15 табло переменной информации, модернизированы 105 светофорных объектов и установлено более 200 камер видеонаблюдения. В прошлом году 19 светофорных объектов модернизировали в Казани и  Набережных Челнах.  

В Казани после внедрения автоматизированной системы управления дорожным движением при росте уровня автомобилизации и уровня загруженности улично‑дорожной сети среднее время проезда по магистральным дорогам сократилось на 16%. Об этом говорят  результаты замеров на трех магистралях города.

Ранее сообщалось, что для грузовиков на трассах Татарстана введут ограничения с апреля. Меры будут действовать месяц.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

agrosila-holding.ru
Задержан глава отдела сахарного завода в Заинске, где водитель убивал кошек

Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
