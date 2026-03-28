Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане в рамках национальных проектов на дорогах республики смонтировано более 1,5 тысячи детекторов мониторинга транспортных потоков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

С 2020 по 2024 годы в Казанской и Набережночелнинской агломерациях на дорогах установили более 500 детекторов и 88 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД.

Как пояснили в ведомстве, размещенное в местах концентрации дорожно‑транспортных происшествий и в зонах повышенной интенсивности движения оборудование в автоматическом режиме передает данные в центр обработки информации Госавтоинспекции республики.

За последние четыре года также оборудованы два пункта автоматического весогабаритного контроля, 15 метеостанций и 15 табло переменной информации, модернизированы 105 светофорных объектов и установлено более 200 камер видеонаблюдения. В прошлом году 19 светофорных объектов модернизировали в Казани и Набережных Челнах.

В Казани после внедрения автоматизированной системы управления дорожным движением при росте уровня автомобилизации и уровня загруженности улично‑дорожной сети среднее время проезда по магистральным дорогам сократилось на 16%. Об этом говорят результаты замеров на трех магистралях города.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.