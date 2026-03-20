Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 апреля на некоторых трассах Татарстана собираются ввести ограничения для грузового транспорта. Они будут действовать до 30 числа, говорится в постановлении, утвержденном премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Всего участков дорог, где будут действовать меры — 392. Их общая протяженность более 6,3 тысячи километров. Ограничение вводится для транспортных средств с нагрузкой на ось свыше шести тонн. Мера позволит сохранить дороги в период весенней распутицы, когда несущая способность конструктивных элементов снижается.

Также с 20 мая по 31 августа региональные дороги с асфальтобетонным покрытием закроют для авто с тяжеловесными грузами при дневной температуре свыше +32 градусов. Ограничения в летний период действуют только с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что дорожники отремонтируют участок федеральной трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск. После капремонта количество полос увеличится до четырех.

