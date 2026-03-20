Городская среда
20 марта 13:42
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Для грузовиков на трассах Татарстана введут ограничения с апреля

Меры будут действовать месяц.

Для грузовиков на трассах Татарстана введут ограничения с апреля

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 апреля на некоторых трассах Татарстана собираются ввести ограничения для грузового транспорта. Они будут действовать до 30 числа, говорится в постановлении, утвержденном премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Всего участков дорог, где будут действовать меры — 392. Их общая протяженность более 6,3 тысячи километров. Ограничение вводится для транспортных средств с нагрузкой на ось свыше шести тонн. Мера позволит сохранить дороги в период весенней распутицы, когда несущая способность конструктивных элементов снижается.

Также с 20 мая по 31 августа региональные дороги с асфальтобетонным покрытием закроют для авто с тяжеловесными грузами при дневной температуре свыше +32 градусов. Ограничения в летний период действуют только с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что дорожники отремонтируют участок федеральной трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск. После капремонта количество полос увеличится до четырех.

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
