Общество
1 августа 21:30
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«Вечерняя Казань»

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Три фактора грозят росту мировых цен на продовольствие

Под угрозой урожай зерновых.

Три фактора грозят росту мировых цен на продовольствие

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В мире могут подняться цены на продовольствие. Об этом предупреждает Bloomberg.  

Рост цен могут спровоцировать три фактора - неблагоприятные погодные условия, конфликт на Украине и военные действия на Ближнем Востоке.

Экстремальная жара, которая сейчас наблюдается в Европе, только усугубляет ситуацию. Из-за жаркой погоды может резко снизиться производство зерновых, сообщает компания.

Ранее эксперт рассказала, какие продукты подешевеют в августе из-за нового урожая. Сильнее всего упадёт цена на «борщевой набор».

Также сообщалось, что огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России с начала года. Цена упала почти вдвое, помидоры и сливочное масло тоже сбавили в цене.

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