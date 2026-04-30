В РКБ Татарстана спасли жизнь мужчине с разорвавшейся труднодоступной аневризмой
Через несколько дней после операции отец троих детей вернулся домой здоровый.
С очень сложным случаем пришлось столкнуться врачам РКБ Татарстана. О выздоровлении пациента сообщила пресс-служба больницы.
У мужчины внезапно появились острая головная боль, головокружение и тошнота. Врачи диагностировали у него разрыв аневризмы в мозгу и направили Рината в РКБ.
Рентгенхирурги нашли две маленькие аневризмы супраклиноидного отдела внутренней сонной артерии, однако определить, которая из них разорвалась из-за кровоизлияния, было невозможно.
От открытой операции нейрохирурги отказались: аневризма была расположена опасно. Оставалась только установка стента, позволяющего перенаправить кровь от аневризмы в сторону здоровой части сосуда. Без него возможен повторный разрыв аневризмы и гибель пациента.
Поскольку в остром периоде проводить такую операцию нельзя, мужчина две недели пролежал в палате интенсивной реанимации и терапии под строгим контролем реаниматологов и неврологов отделения острого нарушения мозгового кровообращения. И лишь после того, как риск повторного разрыва миновал, его прооперировали, установив два стента.
После нескольких дней наблюдения мужчину отпустили домой к жене и детям.
