Казань, Нальчик и Сочи свяжут регулярные авиарейсы
Самолеты татарстанской компании начнут летать со 2 мая.
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» начинает со 2 мая выполнять регулярные рейсы по маршруту Казань - Нальчик – Сочи. Самолеты будут летать два раза в неделю, по средам и субботам.
Маршрут запускается, учитывая высокий спрос на путешествия в эти города, сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.
Пассажиры будут летать на канадских авиалайнерах Bombardier CRJ-200 высокого уровня комфорта и безопасности, рассчитанных на 50 человек.
Справки и дополнительную информацию о рейсах, времени вылета и стоимости авиабилетов можно получить на сайте авиакомпании или по телефону: 8 (843) 260-15-00, напомнили в пресс-службе.
