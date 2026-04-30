Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» начинает со 2 мая выполнять регулярные рейсы по маршруту Казань - Нальчик – Сочи. Самолеты будут летать два раза в неделю, по средам и субботам.

Маршрут запускается, учитывая высокий спрос на путешествия в эти города, сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Пассажиры будут летать на канадских авиалайнерах Bombardier CRJ-200 высокого уровня комфорта и безопасности, рассчитанных на 50 человек.

Справки и дополнительную информацию о рейсах, времени вылета и стоимости авиабилетов можно получить на сайте авиакомпании или по телефону: 8 (843) 260-15-00, напомнили в пресс-службе.

