Общество
15 июня 10:46
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«Вечерняя Казань»

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В России пройдет фестиваль ИИ-искусства Гига-Арт, где каждый может проявить себя

С помощью ГигаЧата участники проекта смогут создать произведение, вдохновлённое красотой и культурой России и показать его всей стране.

В России пройдет фестиваль ИИ-искусства Гига-Арт, где каждый может проявить себя

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

В год своего 185-летия, Сбер запускает Гига-Арт — открытый фестиваль ИИ-искусства, посвящённый образу России. Участвовать может каждый — без опыта в живописи и без знания нейросетей.

Фестиваль стартует 12 июня, в День России, и продлится до 4 ноября 2026 года. Авторы лучших работ каждого этапа увидят свои произведения на медиафасадах по всей стране. Чтобы принять участие, нужно сгенерировать изображение в ГигаЧате с помощью модели Kandinsky и отправить ссылку на него на сайте фестиваля — работы попадут на лендинг, где профессиональное жюри выберет лучшие.

Участникам предлагается переосмыслить Россию как живой образ: вдохновением может стать всё, из чего складывается культурный код страны — великая литература и балет, народные промыслы и природа родного региона, местные мифы и истории.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

«Сегодня у каждого есть возможность попробовать себя в творчестве и создать уникальное произведение — вдохновлённое красотой и культурой России, её людьми и явлениями. 185 лет Сбер остаётся зелёным — открытым новому и готовым поддержать каждого, кто хочет двигаться вперёд. Гига-Арт — это пространство, где можно с помощью ИИ-технологий Сбера проявить свой творческий потенциал и создать коллективный визуальный портрет страны: такой, каким её видят люди из разных регионов и поколений».

К фестивалю присоединились кураторы: певец Ваня Дмитриенко, гендиректор Cosmoscow Николай Коньков, фигурист Пётр Гуменник, продюсер Сабина Чагина, режиссёр Антон Шавкеро и СТО Kandinsky Денис Димитров. Фестиваль открывают ИИ-креаторы — Миша Надымов и Валерия Титова.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Для создания работ участники фестиваля могут воспользоваться флагманской моделью Kandinsky 6.0 Image, которую Сбер представил ранее в этом году. Все возможности продвинутого создания и редактирования изображений доступны бесплатно в ИИ-помощнике ГигаЧат.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Erid: 2SDnjbqPqGv

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