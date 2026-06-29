Общество
29 июня 09:05
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане утвердили новый порядок назначения врио главы муниципалитета

Алгоритм необходимо использовать в случае, если кандидат не набрал нужное число голосов или действующий руководитель досрочно сошел с должности.

В Татарстане утвердили новый порядок назначения врио главы муниципалитета

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Раис республики Рустам Минниханов утвердил новый порядок назначения временно исполняющего полномочия главы муниципального образования. Документ был опубликован на официальном портале раиса.

Согласно обновленному порядку, процедуру необходимо проводить в случае, если кандидат не набрал нужное число голосов или действующий руководитель досрочно сошел с должности — например, его отстранили или задержали по решению суда. Глава района при этом сам должен уведомить раиса об этом в течение двух дней и предложить кандидатуру на пост врио.

Однако если такое происходит с главой района, а не городского или сельского поселения, раис сам делает выбор касательно кандидатуры, или, по его поручению, в течение трех дней этим может заняться комиссия по кадрам совета по вопросам кадровой политики. Соответствие кандидата проверяет администрация раиса. Окончательный выбор остается за главой республики.

Ранее Рустам Минниханов отдал дань памяти Герою СССР Петру Гаврилову в рамках Всероссийского фестиваля исторической реконструкции «Элбэдэн». Он состоялся в Пестречинском районе республики.

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