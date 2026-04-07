Возобновляются авиарейсы из Казани в Петрозаводск
Полёты будут проходить два раза в неделю.
Между Казанью и Петрозаводском снова запускают регулярное авиасообщение. Новостью поделилась пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».
Рейсы будут выполняться с 6 мая два раза в неделю — по средам и воскресеньям на самолёте Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров. В пути они проведут около 1,5 часа.
Татарстанцам напомнили, что Петрозаводск известен своими природными и историческими достопримечательностями, в числе которых - музей-заповедник Кижи, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Онежское озеро, местный исторический музей и театры.
