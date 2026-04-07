Автор фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам пришли на помощь бобру, которого напугала бездомная собака. Историей спасения поделились в пресс-службе ведомства.

Спасаясь от пса, бобер залез в подвал частного дома в Нурлатском районе. Хозяева, услышав его копошение, встревожились и вызвали специалистов.

Те аккуратно поймали и осмотрели животное — травм у него не было. Бобра выпустили в озеро, в которое впадает река Большой Черемшан.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.