7 апреля 04:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Напуганного собакой бобра вернули в родное озеро в Татарстане

Животное пыталось спрятаться в подвале частного дома.

Автор фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам пришли на помощь бобру, которого напугала бездомная собака. Историей спасения поделились в пресс-службе ведомства.  

Спасаясь от пса, бобер залез в подвал частного дома в Нурлатском районе. Хозяева, услышав его копошение, встревожились и вызвали специалистов.  

Те аккуратно поймали и осмотрели животное — травм у него не было. Бобра выпустили в озеро, в которое впадает река Большой Черемшан.

Ранее мы рассказали, почему в российских городах запрещено подкармливать диких животных. Лисы поселяются в парках, на кладбищах, в заброшенных зданиях.

