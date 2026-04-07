Напуганного собакой бобра вернули в родное озеро в Татарстане
Животное пыталось спрятаться в подвале частного дома.
Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам пришли на помощь бобру, которого напугала бездомная собака. Историей спасения поделились в пресс-службе ведомства.
Спасаясь от пса, бобер залез в подвал частного дома в Нурлатском районе. Хозяева, услышав его копошение, встревожились и вызвали специалистов.
Те аккуратно поймали и осмотрели животное — травм у него не было. Бобра выпустили в озеро, в которое впадает река Большой Черемшан.
Ранее мы рассказали, почему в российских городах запрещено подкармливать диких животных. Лисы поселяются в парках, на кладбищах, в заброшенных зданиях.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.
Полиция проводит проверку.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.