Выборы депутатов Госдумы в Татарстане пройдут в шести избирательных округах
Подготовка к парламентским выборам в республике продолжается.
Для проведения выборов депутатов Государственной Думы в Татарстане образованы шесть одномандатных избирательных округов, сообщает ЦИК республики.
Центральная избирательная комиссия привела данные по числу избирателей в округах республики на 1 января 2026 года:
- Альметьевский округ – 449 855 человек;
- Московский округ – 521 127 человек;
- Набережно-Челнинский округ – 519 747 человек;
- Нижнекамский округ – 444 527 человек;
- Приволжский округ – 490 205 человек;
- Центральный округ – 498 826 человек.
- Парламентские выборы 2026 года – это крупная и значимая федеральная избирательная кампания. Всего по стране образовано 225 одномандатных избирательных округов, шесть из них – с примерно равным количеством избирателей – находятся на территории Татарстана, - отметил руководитель татарстанской ЦИК Андрей Кондратьев.
Он уточнил, что в одномандатных округах избиратели голосуют за конкретных кандидатов, и депутатом становится набравший наибольшее число голосов. Подготовка к парламентским выборам в республике продолжается.
