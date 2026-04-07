Выборы депутатов Госдумы в Татарстане пройдут в шести избирательных округах

Для проведения выборов депутатов Государственной Думы в Татарстане образованы шесть одномандатных избирательных округов, сообщает ЦИК республики.  

Центральная избирательная комиссия привела данные по числу избирателей в округах республики на 1 января 2026 года:

- Альметьевский округ – 449 855 человек;

- Московский округ – 521 127 человек;

- Набережно-Челнинский округ – 519 747 человек;

- Нижнекамский округ – 444 527 человек;

- Приволжский округ – 490 205 человек;

- Центральный округ – 498 826 человек.  

- Парламентские выборы 2026 года – это крупная и значимая федеральная избирательная кампания. Всего по стране образовано 225 одномандатных избирательных округов, шесть из них – с примерно равным количеством избирателей – находятся на территории Татарстана, - отметил руководитель татарстанской ЦИК Андрей Кондратьев.  

Он уточнил, что в одномандатных округах избиратели голосуют за конкретных кандидатов, и депутатом становится набравший наибольшее число голосов. Подготовка к парламентским выборам в республике продолжается.

