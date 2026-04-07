Начать придется с выстраивания ритма жизни.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В преддверии лета и пляжного сезона многие из нас хотели бы сбросить лишние килограммы. Как это сделать без вреда для здоровья, посоветовал заместитель главного врача по развитию, качеству и цифровой медицине Университетской клиники, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Иван Киясов.

За два месяца, считает специалист, вполне можно избавиться от 2-7 и более килограммов.

- Чем больше лишнего, тем более ощутимым будет результат. Если вы в целом выглядите хорошо, но хочется «подсушиться» к лету, то лучше ориентироваться не на весы, а на зеркало, – цитирует пресс-служба КФУ эксперта.

При похудении, по мнению Ивана Киясова, главное - ритм жизни: сон, активность, регулярность приема пищи плюс регулярная физическая активность. Он посоветовал пить много воды, хорошо спать, активно заниматься спортом, желательно на свежем воздухе, потребление соли и сахара снизить до минимума, соблюдать адекватное соотношение белков и клетчатки на тарелке.

Специалист также рекомендует следить за составом пищи – белками, жирами, углеводами - и постараться сделать блюдо вкусным. Для более детального рациона следует обратиться к нутрициологу, диетологу и тренеру в части физической активности.

