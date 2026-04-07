Общество
7 апреля 01:03
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцам порекомендовали безопасное похудение к лету

Начать придется с выстраивания ритма жизни.

Татарстанцам порекомендовали безопасное похудение к лету

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В преддверии лета и пляжного сезона многие из нас хотели бы сбросить лишние килограммы. Как это сделать без вреда для здоровья,  посоветовал заместитель главного врача по развитию, качеству и цифровой медицине Университетской клиники, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Иван Киясов.  

За два месяца, считает специалист, вполне можно избавиться от 2-7 и более килограммов.  

- Чем больше лишнего, тем более ощутимым будет результат. Если вы в целом выглядите хорошо, но хочется «подсушиться» к лету, то лучше ориентироваться не на весы, а на зеркало, – цитирует пресс-служба КФУ эксперта.  

При похудении, по мнению Ивана Киясова, главное - ритм жизни: сон, активность, регулярность приема пищи плюс регулярная физическая активность. Он посоветовал пить много воды, хорошо спать, активно заниматься спортом, желательно на свежем воздухе, потребление соли и сахара снизить до минимума, соблюдать адекватное соотношение белков и клетчатки на тарелке.  

Специалист также рекомендует следить за составом пищи – белками, жирами, углеводами - и постараться сделать блюдо вкусным. Для более детального рациона следует обратиться к нутрициологу, диетологу и тренеру в части физической активности.

Ранее мы писали, какие куличи и рецепты выбирают россияне на Пасху. Большинство предпочитают нестареющую классику.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Два работника получили тяжелые травмы при падении лифта в Казани

Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.

соцсети
Парень избил девушку на остановке в Казани

Полиция проводит проверку.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.