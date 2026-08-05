Общество
5 августа 00:20
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«Вечерняя Казань»

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За отсутствие касок у рабочих фирма в Заинске поплатилась штрафом

Организация занималась заменой кровли на крыше многоквартирного дома.

За отсутствие касок у рабочих фирма в Заинске поплатилась штрафом

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Заинская городская прокуратура выявила нарушения требований трудового законодательства в сфере охраны труда в ООО «Регионстрой», сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики. 

Как установили сотрудники прокуратуры во время проверки, работникам фирмы, которая с июня 2026 года занимается ремонтом кровли на крыше многоквартирного дома по улице Октябрьской в Заинске, работодатель не выдал средства индивидуальной защиты - каски. Кроме того, в организации не провели специальную оценку условий труда, как того требует законодательство.  

Возбуждено административное дело. Виновное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее татарстанца осудят за гибель соседа при замене водяного насоса. Во время работ оборвался натянутый трос, конец которого ударил в мужчину поблизости — от травмы он скончался на месте.

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