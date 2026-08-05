Организация занималась заменой кровли на крыше многоквартирного дома.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Заинская городская прокуратура выявила нарушения требований трудового законодательства в сфере охраны труда в ООО «Регионстрой», сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Как установили сотрудники прокуратуры во время проверки, работникам фирмы, которая с июня 2026 года занимается ремонтом кровли на крыше многоквартирного дома по улице Октябрьской в Заинске, работодатель не выдал средства индивидуальной защиты - каски. Кроме того, в организации не провели специальную оценку условий труда, как того требует законодательство.

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