Общество
2 июля 22:15
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Жара в +31 градус ждет татарстанцев

Ожидаются кратковременные дожди.

Жара в +31 градус ждет татарстанцев

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В пятницу, 3 июля, осадков в Татарстане не будет. Ночью установятся температуры в +10...+15 градусов, а днем +25...+30 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В субботу, 4 июля, и в воскресенье, 5 июля, местами пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах возможна гроза и сильный ветер порывами 15-20 метров в секунду. В то же время ночью ожидается +14...+19 градусов. А днем столбики термометров покажут +25...+31 градус.

Предварительно, в начале следующей недели погода не изменится. Местами прогнозируются дожи, грозы и сильный ветер. Тем не менее на улице будет от +22 до +27 градусов.

Ранее сообщалось, что рекордно жаркий год ожидается на Земле из-за явления Эль-Ниньо. Это грозит сбоями в погоде, продовольственных поставках и экономике, последствия которых будут ощущаться еще долгое время.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.