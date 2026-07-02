Жара в +31 градус ждет татарстанцев
Ожидаются кратковременные дожди.
В пятницу, 3 июля, осадков в Татарстане не будет. Ночью установятся температуры в +10...+15 градусов, а днем +25...+30 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
В субботу, 4 июля, и в воскресенье, 5 июля, местами пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах возможна гроза и сильный ветер порывами 15-20 метров в секунду. В то же время ночью ожидается +14...+19 градусов. А днем столбики термометров покажут +25...+31 градус.
Предварительно, в начале следующей недели погода не изменится. Местами прогнозируются дожи, грозы и сильный ветер. Тем не менее на улице будет от +22 до +27 градусов.
Ранее сообщалось, что рекордно жаркий год ожидается на Земле из-за явления Эль-Ниньо. Это грозит сбоями в погоде, продовольственных поставках и экономике, последствия которых будут ощущаться еще долгое время.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Возбуждено уголовное дело.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.