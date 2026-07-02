Ожидаются кратковременные дожди.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В пятницу, 3 июля, осадков в Татарстане не будет. Ночью установятся температуры в +10...+15 градусов, а днем +25...+30 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В субботу, 4 июля, и в воскресенье, 5 июля, местами пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах возможна гроза и сильный ветер порывами 15-20 метров в секунду. В то же время ночью ожидается +14...+19 градусов. А днем столбики термометров покажут +25...+31 градус.

Предварительно, в начале следующей недели погода не изменится. Местами прогнозируются дожи, грозы и сильный ветер. Тем не менее на улице будет от +22 до +27 градусов.

Ранее сообщалось, что рекордно жаркий год ожидается на Земле из-за явления Эль-Ниньо. Это грозит сбоями в погоде, продовольственных поставках и экономике, последствия которых будут ощущаться еще долгое время.

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