Большинство молодых людей не задерживаются на одном месте работы и года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Поколение зумеров имеет специфические запросы к профессии и месту работы, а вовлекать молодежь в трудовую занятость оказалось действительно непросто. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников в интервью информационной службе «Вести».

Молодые люди при выборе работы и принятии решения чаще смотрят на коллектив, устройство процесса, возможность «выпить кофе и потом пойти позаниматься спортом», пояснил Решетников. Работодатели жалуются на невозможность вовлечь зумеров в переработки и их четкое отделение рабочего времени от личного.

«С этим надо работать, это новая реальность», — подытожил министр.

Ранее сообщалось, что зумеры оказались еще и самыми конфликтными соседями. Причиной перепалок зачастую становятся шум, неприятные запахи или ремонт.

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