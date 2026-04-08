8 апреля 07:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Глава МИД Ирана объявил, когда проход через Ормузский пролив станет свободным

В течение двух недель после заключения перемирия

Автор фото: Amr Alfiky / Reuters

Через Ормузский пролив можно будет свободно перемещаться в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети Х.

Министр отметил, что проход через пролив откроют в координации с иранскими вооруженными силами и с учетом существующих технических ограничений. По его словам, при прекращении атак на Иран, вооруженные силы республики также прекратят свои оборонительные атаки.

Напомним, из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе цена газа на Лондонской бирже впервые с декабря 2022 года превысила 850 долларов за 1 тысячу кубометров, нефть подорожала выше 111 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что Высший совет национальной безопасности Ирана, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии и переговорах, объявил о победе в войне с Соединенными Штатами. Контроль над Ормузским проливом якобы останется за Тегераном, он также получит компенсацию, со страны снимут санкции, позволив продолжить обогащение урана.

