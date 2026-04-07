Татарстан и Брест подписали соглашение о сотрудничестве
Взаимодействие затронет сразу несколько сфер.
В Казани подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Брестским областным исполкомом Беларуси, сообщает пресс-служба раиса республики.
В планах - взаимодействие в различных сферах: торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной.
Также в казанском Кремле прошла встреча Рустама Минниханова с председателем Брестского областного исполнительного комитета Петром Пархомчиком. Стороны обсудили дальнейшие шаги по взаимовыгодному сотрудничеству на межрегиональном уровне, обмен делегациями и реализацию совместных проектов.
