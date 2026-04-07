7 апреля 22:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан и Брест подписали соглашение о сотрудничестве

Взаимодействие затронет сразу несколько сфер.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В Казани подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Брестским областным исполкомом Беларуси, сообщает пресс-служба раиса республики.

В планах - взаимодействие в различных сферах: торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной.  

Также в казанском Кремле прошла встреча Рустама Минниханова с председателем Брестского областного исполнительного комитета Петром Пархомчиком. Стороны обсудили дальнейшие шаги по взаимовыгодному сотрудничеству на межрегиональном уровне, обмен делегациями и реализацию совместных проектов.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Татарстан-Афганистан помогла России стать консультантом по нефти. В Афганистане создадут специальный российский консультативный орган в сфере добычи и переработки нефти и газа.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

соцсети
МЧС России скорбит о гибели пожарного в Нижнекамске

Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.

соцсети
Парень избил девушку на остановке в Казани

Полиция проводит проверку.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
