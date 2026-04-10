Зампред Совбеза заявил, что подобные риски крайне серьезны и совершенно недопустимы для России.

Западные биолаборатории на Украине занимались производством компонентов биологического оружия, об этом на заседании межведомственной комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Его слова передает ТАСС.

Доказательства, по словам зампреда Совбеза, были получены в ходе спецоперации.

«Это создает крайне серьезные, абсолютно недопустимые риски для безопасности нашей страны», - полагает Медведев.

Ранее Медведев подчеркнул возможность начала третьей мировой в любой миг. Триггером для конфликта может стать любое событие, считает зампред Совбеза России.

