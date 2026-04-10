Политика
10 апреля 11:38
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Медведев нашел компоненты биооружия в западных лабораториях на Украине

Зампред Совбеза заявил, что подобные риски крайне серьезны и совершенно недопустимы для России.

Автор фото: er.ru

Западные биолаборатории на Украине занимались производством компонентов биологического оружия, об этом на заседании межведомственной комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Его слова передает ТАСС.

Доказательства, по словам зампреда Совбеза, были получены в ходе спецоперации.

«Это создает крайне серьезные, абсолютно недопустимые риски для безопасности нашей страны», - полагает Медведев.

Ранее Медведев подчеркнул возможность начала третьей мировой в любой миг. Триггером для конфликта может стать любое событие, считает зампред Совбеза России.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.