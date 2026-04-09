Мединский сравнил потери Украины и России после обмена телами
Украине передана 1 тысяча тел, России – 41.
Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал в своем телеграм-канале соотношение потерь после передачи Украине 1 тысячи тел погибших боевиков.
«Украинской стороне передана 1 тысяча тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получен 41 погибший наш. Это о соотношении потерь», — написал он.
Ранее сообщалось, что переговоры с Украиной встали на паузу, так как США заняты. Есть сложности с тем, чтобы собраться в трехстороннем формате.
Мы также писали, что Россия прорабатывает варианты возвращения курских заложников из Сум. Москалькова назвала диалог с Украиной по этому поводу небезрезультатным.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Проектная документации уже разрабатывается.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.