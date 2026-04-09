Политика
9 апреля 21:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Мединский сравнил потери Украины и России после обмена телами

Украине передана 1 тысяча тел, России – 41.

Автор фото: ТАСС

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал в своем телеграм-канале соотношение потерь после передачи Украине 1 тысячи тел погибших боевиков.   

«Украинской стороне передана 1 тысяча тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получен 41 погибший наш. Это о соотношении потерь», — написал он.

Ранее сообщалось, что переговоры с Украиной встали на паузу, так как США заняты. Есть сложности с тем, чтобы собраться в трехстороннем формате.

Мы также писали, что Россия прорабатывает варианты возвращения курских заложников из Сум. Москалькова назвала диалог с Украиной по этому поводу небезрезультатным.  

