При этом иранские силы также якобы атакуют еврейское государство.

ВВС Израиля будут атаковать Иран, несмотря на объявление о прекращении огня со стороны США. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на представителя служб безопасности, передает ТАСС.

Также нет признаков прекращения израильских операций против ливанского шиитского движения «Хезболлах», при этом премьер Пакистана Шахбаз Шариф говорил, что режим прекращения огня будет действовать, «в том числе в Ливане и повсюду».

По данным СМИ Израиля, армия еврейского государства дважды сообщала ракетных залпах из Ирана после того, как прекращение огня «должно было вступить в силу».

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии и переговорах, объявил о победе в войне с Соединенными Штатами. Сами переговоры начнутся в пятницу в столице Пакистана Исламабаде. В Совбезе угрожают ответить с полной силой при малейшей ошибке США во время перемирия.

