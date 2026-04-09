США нарушили три ключевых пункта перемирия, объявил спикер парламента Ирана
Речь идет об атаках на Ливан, вторжении беспилотника в воздушное пространство республики, а также об отказе Тегерану в праве обогащать уран.
Три ключевых пункта перемирия с Ираном были уже нарушены США, заявил спикер меджлиса республики Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х.
Спикер сослался на слова президента США Дональда Трампа, который называл предложение Ирана из десяти пунктов «работоспособной основой для переговоров».
«Однако к настоящему времени были нарушены три пункта этого предложения», - заявил представитель руководства Ирана, уточнив, что имеет ввиду атаки на Ливан, вторжении беспилотника в воздушное пространство Ирана и отказ Тегерану в праве обогащать уран.
По словам Галибафа, в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.
Ранее сообщалось, что Высший совет национальной безопасности Ирана, комментируя заявления Дональда Трампа о двухнедельном перемирии и переговорах, объявил о победе в войне с Соединенными Штатами. Контроль над Ормузским проливом якобы останется за Тегераном, он также получит компенсацию, со страны снимут санкции, позволив продолжить обогащение урана.
