Политика
9 апреля 07:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

США нарушили три ключевых пункта перемирия, объявил спикер парламента Ирана

Речь идет об атаках на Ливан, вторжении беспилотника в воздушное пространство республики, а также об отказе Тегерану в праве обогащать уран.

США нарушили три ключевых пункта перемирия, объявил спикер парламента Ирана

Автор фото: Orhan Cicek/ Anadolu Agency via Getty Images

Три ключевых пункта перемирия с Ираном были уже нарушены США, заявил спикер меджлиса республики Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х.

Спикер сослался на слова президента США Дональда Трампа, который называл предложение Ирана из десяти пунктов «работоспособной основой для переговоров».

«Однако к настоящему времени были нарушены три пункта этого предложения», - заявил представитель руководства Ирана, уточнив, что имеет ввиду атаки на Ливан, вторжении беспилотника в воздушное пространство Ирана и отказ Тегерану в праве обогащать уран.

По словам Галибафа, в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.

Ранее сообщалось, что Высший совет национальной безопасности Ирана, комментируя заявления Дональда Трампа о двухнедельном перемирии и переговорах, объявил о победе в войне с Соединенными Штатами. Контроль над Ормузским проливом якобы останется за Тегераном, он также получит компенсацию, со страны снимут санкции, позволив продолжить обогащение урана.

