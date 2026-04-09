Политика
9 апреля 22:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В связи с Пасхой Владимир Путин объявил перемирие

Боевые действия будут остановлены на всех направлениях.

Автор фото: РИА Новости

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации Владимир Путин объявил перемирие в связи с приближающимся православным праздником Пасхи. Оно продлится с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.  

Министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации – командующему Объединённой группировкой войск (сил) генералу армии Валерию Герасимову даны указания остановить на это время боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.  

Россия надеется, что украинская сторона последует ее примеру.

Ранее сообщалось, что в Татарстане объявлен режим «Ракетная опасность». Жителей республики просят принять меры безопасности.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.