Боевые действия будут остановлены на всех направлениях.

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации Владимир Путин объявил перемирие в связи с приближающимся православным праздником Пасхи. Оно продлится с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации – командующему Объединённой группировкой войск (сил) генералу армии Валерию Герасимову даны указания остановить на это время боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

Россия надеется, что украинская сторона последует ее примеру.

