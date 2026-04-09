В связи с Пасхой Владимир Путин объявил перемирие
Боевые действия будут остановлены на всех направлениях.
Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации Владимир Путин объявил перемирие в связи с приближающимся православным праздником Пасхи. Оно продлится с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
Министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации – командующему Объединённой группировкой войск (сил) генералу армии Валерию Герасимову даны указания остановить на это время боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.
Россия надеется, что украинская сторона последует ее примеру.
Ранее сообщалось, что в Татарстане объявлен режим «Ракетная опасность». Жителей республики просят принять меры безопасности.
