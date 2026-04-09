Политика
9 апреля 20:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Рютте подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не обсуждается

Речь идет лишь о предоставлении надежных гарантий безопасности.

Рютте подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не обсуждается

Вступление Украины в НАТО в рамках мирного соглашения исключено, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, пишет РИА Новости.  

Глава блока сообщил, что речи о членстве Украины в НАТО по итогам возможного мирного соглашения сейчас не идет. Обсуждается, по его словам, предоставление Киеву надежных гарантий безопасности.  

Говоря о гарантиях, Марк Рютте не уточнил, что именно они включают.

Ранее Трамп объяснил, почему распрощался с НАТО. Причиной стала реакция на желание Вашингтона контролировать Гренландию.

Также сообщалось, что переговоры с Украиной встали на паузу, так как США заняты. Есть сложности с тем, чтобы собраться в трехстороннем формате.

