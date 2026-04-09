Рютте подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не обсуждается
Речь идет лишь о предоставлении надежных гарантий безопасности.
Вступление Украины в НАТО в рамках мирного соглашения исключено, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, пишет РИА Новости.
Глава блока сообщил, что речи о членстве Украины в НАТО по итогам возможного мирного соглашения сейчас не идет. Обсуждается, по его словам, предоставление Киеву надежных гарантий безопасности.
Говоря о гарантиях, Марк Рютте не уточнил, что именно они включают.
Ранее Трамп объяснил, почему распрощался с НАТО. Причиной стала реакция на желание Вашингтона контролировать Гренландию.
Также сообщалось, что переговоры с Украиной встали на паузу, так как США заняты. Есть сложности с тем, чтобы собраться в трехстороннем формате.
